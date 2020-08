LA COERENZA PAGA | Un fenomeno chiamato Giorgia

Fratelli d'Italia è un partito che non è mai sceso a compromessi e che è sempre stato nel centrodestra. Giorgia Meloni continua a conquistare consensi nei sondaggi. La coerenza paga

La crescita dei consensi di Fratelli d’Italia è dovuta al grande lavoro fatto da Giorgia Meloni e da tutti coloro che contribuiscono ad arricchire il partito di contenuti. Fondamentalmente, il partito cresce per tre motivi.

Il primo di questi è la coerenza. Fratelli d’Italia è un partito che non è mai sceso a compromessi e che è sempre stato nel centrodestra. In un periodo in cui la volatilità politica è molto forte (ed è molto forte anche il trasformismo) il fatto che Fratelli d’Italia sia sempre rimasto nel centrodestra ha attirato molte persone.

Il secondo motivo della crescita di Fratelli d’Italia è l’inclusività. Fratelli d’Italia è nato come partito di destra sociale ma che si è evoluto ed ha accolto anche soggetti provenienti da altre destre, come i liberali ed i cattolici. Basti pensare a Raffaele Fitto, candidato del centrodestra in Puglia.

Per finire, Giorgia Meloni è un grande catalizzatore, una leader che sa parlare alla gente. Questi tre fattori stanno determinando la crescita di Fratelli d’Italia.