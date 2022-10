LA CLASSIFICA | Piazza Navona a Roma è il luogo più affascinante d’Europa [FOTO]

Non sono sempre le più grandi, né le più antiche o le più famose, ma sono le più affascinanti. Almeno questo è ciò che pensano gli utenti di www.jetcost.it, il potente motore di ricerca di voli e hotel che gli chiede regolarmente informazioni sui luoghi più esclusivi d’Europa che amano visitare.

In questa occasione è stato domandato loro quali fossero le piazze che considerano più affascinanti e dove amerebbero trascorrere un momento speciale su una delle loro terrazze, contemplando i dintorni e vivendone l’atmosfera, e tre di queste sono qui in Italia: Piazza Navona a Roma, Piazza Pretoria a Palermo e Piazza del Campo a Siena.

Ecco le 15 piazze più affascinanti scelte dagli utenti di Jetcost.it tra centinaia in tutta Europa:

Situata nel cuore di Roma, è una delle più famose d’Europa. Le sue origini risalgono all’epoca romana, quando al suo posto sorgeva lo Stadio di Domiziano, un’imponente arena da 30.000 posti, sebbene poi sia stata ricostruita nel XV secolo. Le sue tre spettacolari fontane – quella dei Quattro Fiumi, quella del Moro e la Fontana del Nettuno – gli edifici barocchi circostanti, i caratteristici caffè, le bancarelle e gli artisti di strada ne fanno un’emozionante scena all’aperto per tutto il giorno. Sicuramente la fontana più curiosa e bella è la Fontana dei Quattro Fiumi, opera del Bernini, dedicata a quattro fiumi dei quattro continenti allora conosciuti: il Nilo per l’Africa, il Danubio per l’Europa, il Rio de La Plata per l’America e il Gange per l’Asia.

La Fontana Pretoria, con l’omonima piazza in cui si trova, è uno dei luoghi più fotografati e ammirati del capoluogo siciliano. È una fontana rinascimentale originariamente destinata al giardino privato di un palazzo signorile fiorentino. L’ambientazione rappresenta il mondo mitologico dell’antichità, con divinità, ninfe e nereidi che mostrano i loro corpi nudi. La grande fontana occupa il centro di Piazza Pretoria e si erge per circa tredici metri sopra il suo livello. Una curiosità è che vi si accede dalla scalinata sud, situata di fronte a Palazzo delle Aquile. La fontana, interamente in marmo bianco di Carrara, è costruita su due livelli a pianta ellittica con una vasca a ogni angolo su cui campeggiano divinità pagane reclinate. Alle sue spalle si trova la chiesa conventuale di Santa Caterina d’Alessandria, dalle cui finestre sbarrate le monache di clausura potevano vedere le statue della fontana, che all’epoca scandalizzavano i cittadini. Una piccola curiosità: popolarmente la piazza è detta anche “della Vergogna”, si dice anche per questo motivo.

L’angolo più bello e vivace di Siena, è anche una delle poche piazze medioevali sopravvissute in Europa con la sua particolare forma a conchiglia, digradante dall’alto verso il basso verso la Torre del Mangia, il grande edificio che la domina. Contrariamente a quanto accadeva all’epoca, quando i grandi signori costruivano torri più alte per mostrare il loro potere, i palazzi che circondano Piazza del Campo hanno la stessa altezza, con una facciata molto uniforme. Ciò che l’ha resa universalmente nota è la sua particolare e famosa Festa del Palio, una delle principali celebrazioni che si tengono ogni anno in Italia e che risale a più di 400 anni fa. I rappresentanti di ogni contrada, cioè di ogni quartiere di Siena, fanno il tifo per il fantino che li rappresenta in una corsa a cavallo che dura pochi minuti e il cui unico premio è un palio, cioè un drappo di seta, chiamato anche drappellone o cencio. Il Palio si svolge in due date, il 2 luglio con il nome di Palio di Provenzano, in onore della Vergine di Provenzano, e il 16 agosto, noto come Palio dell’Assunta, che ricorda la festa cristiana dell’Assunzione di Maria.

Plaza de España, Siviglia (Spagna)

Nel cuore del Parco Maria Luisa si trova la piazza più famosa di Siviglia, creata dall’architetto sivigliano Anibal Gonzalez per l’Esposizione iberoamericana del 1929 in stile rinascimentale e con un diametro di 200 metri. La caratteristica più evidente di questa piazza sono le 49 panchine con piastrelle a mosaico ai piedi dell’edificio di Plaza de España. Questi affreschi rappresentano le province spagnole (non sono tutte e 52, bensì 49, mancano Tenerife e Gran Canaria, che all’epoca non erano province indipendenti, e, curiosamente, non c’è nemmeno Siviglia, a cui si fa riferimento negli altri quattro murales). Colpiscono la grande fontana al centro della piazza e il canale circolare con i suoi numerosi e affascinanti ponti, che si possono attraversare noleggiando una barca. Come curiosità si può menzionare il fatto che è stata scelta per rappresentare Theed, la capitale del pianeta Naboo, patria della regina Padmé Amidala nella saga di Star Wars.

Praça do Comércio, Lisbona (Portogallo)

Praça do Comércio è uno dei luoghi più emblematici di Lisbona e può essere considerata il centro della città. Era la sede del Palazzo Reale che, a seguito del forte e storico terremoto del 1755, fu completamente distrutto. Il Marchese di Pombal, che ridisegnò la città dopo il sisma, volle ricostruire questa piazza a forma di lettera U, con vari edifici che danno uniformità all’insieme e formano uno spazio aperto sul fiume Tago. Al centro spiccano l’imponente Arco di Trionfo sulla Via Augusta e la statua di Giuseppe I, il monarca regnante all’epoca dello storico terremoto. Nella piazza si trovano diversi ristoranti e caffè, tra cui “Martinho da Arcada”, uno dei locali più antichi della città (1778) e uno dei più importanti dal punto di vista storico e culturale, che annoverava tra i suoi clienti abituali Fernando Pessoa, uno dei più grandi poeti portoghesi.

Trafalgar Square, Londra (Regno Unito)

Il nome indica la sua origine. Fu creata nel 1830 per commemorare la vittoria della marina britannica su quella spagnola e francese nella battaglia di Trafalgar. Al centro della piazza si erge la maestosa Colonna di Nelson, alta quasi 50 metri, in onore dell’ammiraglio Nelson, morto al comando della marina britannica nella battaglia di Trafalgar. Come in altri siti iconici, i leoni che circondano la statua sono stati costruiti con il bronzo fuso dei cannoni della flotta francese. Sul lato Nord della piazza si trova la maestosa Galleria Nazionale, di fronte alla quale ci sono due grandiose fontane che vengono illuminate al calar della sera. Nella piazza si trovano diverse statue di personaggi famosi, tra cui George Washington. La statua, dono dello Stato della Virginia, sorge su un terreno importato dagli Stati Uniti, poiché Washington giurò di non mettere mai più piede sul suolo britannico.