Italiani primi per numero passeggeri transitati a Malta: perché quest’isola non smette mai di attrarci

Tra le mete preferite degli italiani in estate c’è sicuramente Malta, l’isola maggiore dell’arcipelago che comprende anche Gozo e Comino, situata a soli 80 km a sud dalla Sicilia e raggiungibile sia in aereo che via mare. Non solo la vicinanza, ma anche il clima, la cultura e i poli di svago rendono questo Stato un must visit per un popolo curioso e sempre alla ricerca di nuove esperienze come il nostro. Il trend che vede gli italiani al primo posto tra i visitatori di Malta è confermato dai dati dell’Aeroporto Internazionale di Luqa, dove i passeggeri transitati nel mese di luglio sono stati 689.145: fra le nazionalità più presenti, l’Italia guida saldamente la classifica, davanti a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna.

I passeggeri italiani crescono del 3% rispetto al 2019

Numeri che per l’aeroporto hanno segnato una ripresa dell’86,3% del traffico pre-pandemia. Rispetto a luglio 2019, la fetta di connazionali transitati per l’aeroporto è addirittura aumentata del 3%, mentre la crescita maggiore riguarda i passeggeri francesi che, con il 41% in più rispetto a tre anni, sono stati agevolati dalle nuove tratte che collegano Malta agli aeroporti di Parigi Orly e Charles de Gaulle. Nei dati complessivi, l’88,3% dei sedili occupati nei voli in partenza e in arrivo per l’isola rappresentano inoltre la percentuale più alta fatta registrare da luglio 2016. Con l’estate i movimenti di passeggeri superano così i 3 milioni da inizio anno, cifra che si traduce in una ripresa del 75% del traffico annuale pre-pandemia.

Locali e casinò: a Malta mai due serate uguali

Come anticipato, Malta non è considerata solo una meta per divertirsi, ma anche un luogo ricco di storia e cultura. È inevitabile però che fra le attrazioni più famose e ambite dai turisti, italiani compresi, ci siano i casinò, in grado di fornire un punto di ristoro e anche di svago dopo una giornata trascorsa visitando templi e città antiche o semplicemente al mare. Il casinò Dragonara e quello di Portomaso si trovano entrambi nell’area di St. Julian’s e offrono una proposta di giochi che va dai tavoli con croupier, quindi poker, baccarat, blackjack e roulette, alle nuovissime slot VLT, le stesse con cui è possibile giocare anche online, magari testandone la grafica e le funzionalità, prima di provare l’esperienza dal vivo. Scelta enorme anche per quel che riguarda bar, locali, teatri e ristoranti: chi va a Malta assicura che è impossibile trascorrere una serata uguale all’altra.