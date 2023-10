L’On. Massimo Romagnoli, coordinatore del MAIE Europa, lo scorso fine settimana, a Madrid, ha partecipato alla manifestazione organizzata dal “Movimento Pensionista”. Lì, insieme ad altri connazionali, ha ascoltato direttamente dalla voce dei pensionati italiani le loro principali difficoltà e le loro più urgenti necessità.

“In tutta Europa la questione delle pensioni è un tema caldo”, dichiara l’On. Romagnoli, “i diritti di chi ha lavorato per decenni non possono essere cancellati con un colpo di spugna. Anche in Italia – assicura in conclusione – continuo a battermi per i nostri pensionati, dovunque siano nel mondo”.

Le richieste e le segnalazioni raccolte dai pensionati italiani a Madrid saranno oggetto di un documento che il coordinatore MAIE Europa consegnerà ai parlamenti del Movimento Associativo Italiani all’Estero, in modo tale che possano individuare soluzioni possibili e renderle concrete attraverso le loro azioni parlamentari.

Nei prossimi giorni l’On. Massimo Romagnoli sarà in Germania per incontrare le comunità italiane delle diverse circoscrizioni consolari presenti in terra tedesca.