Italiani nel mondo, Onori (M5S): “Al via i lavori per il Portale unico di informazione”

“Sono felice di poter dire che oggi sono iniziati i lavori relativi alla proposta di legge del Movimento 5 Stelle, a mia prima firma, volta a istituire un Portale unico per offrire informazioni e soprattutto servizi ai nostri connazionali all’estero. A fronte di un investimento minimo i vantaggi sarebbero tangibili e di lungo termine per un numero importante di concittadini, circa 6 milioni di persone”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Esteri di Montecitorio.

“Ad oggi, nonostante alcune lodevoli iniziative, le informazioni di interesse per gli italiani all’estero restano frammentate in diversi siti e non c’è un canale unico d’informazione così come per quanto concerne l’offerta di servizi – spiega Onori – e risulta dunque essenziale migliorare, integrare, armonizzare quello che già esiste nel contesto di uno ‘strumento quadro’ che riesca a rendere omogenea e realmente fruibile l’offerta di tutte le informazioni e i servizi disponibili. In questa prospettiva – sottolinea la deputata cinquestelle – risulta essenziale una genuina e leale collaborazione da parte di tutte le forze politiche. In proposito, ad agosto 2020, nel corso della XVIII Legislatura, in questa Commissione affari esteri della Camera, sul tema e sempre per iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all’unanimità una risoluzione che impegnava il Governo proprio in questa direzione ossia quella della creazione di un portale unico per gli italiani all’estero. Una risoluzione approvata all’unanimità che risulta essere espressione del consenso e dell’impegno morale di tutte le forze politiche di allora incluse quelle che oggi rappresentano la compagine di maggioranza. Dunque, mi auguro che oggi possa essere considerato un primo passo nella direzione indicata già da tempo”, conclude Onori.