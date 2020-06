Italiani nel mondo, Michelangelo Rosso coordinatore della Lega per Romania e Moldova

Imprenditore di successo nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, Rosso è originario di Cuneo e risiede in Romania da 17 anni

Non si ferma l’espansione della Lega in Europa. Il partito guidato da Matteo Salvini ha nominato Michelangelo Rosso referente per Romania e Moldova.

Imprenditore di successo nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, Rosso è originario di Cuneo e risiede in Romania da 17 anni: “Il mio obiettivo sarà divulgare il messaggio della Lega nel miglior modo possibile, per fortificare il senso di comunità di tutti gli italiani presenti in Romania e Moldova”.

Paolo Borchia, coordinatore federale, e Marco Tirapelle, coordinatore per l’Europa, danno il benvenuto al nuovo coordinatore: “Auguri di buon lavoro al dottor Rosso: per capacità, radicamento ed entusiasmo siamo certi il suo profilo sarà l’ideale per aggregare la nostra comunità nei due paesi”.

La presentazione ufficiale avverrà domani, 24 giugno alle 11,00 ai microfoni di Antonio Verna su RPL.