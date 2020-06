CORONAVIRUS | La prevenzione parte dall’auto [VIDEO]

Gli accessori auto si stanno reinventando e adattando a questo nuovo tempo di pandemia, nasce il primo dispenser di gel igienizzante per mani, specifico per auto

Le misure di prevenzione sembrano funzionare e i tempi più bui della pandemia da Coronavirus ci sembrano già lontani. In questo periodo particolare, in cui stiamo ponendo molta attenzione all’igiene e alla prevenzione, che al momento sono le uniche armi contro un virus che si é mostrato molto pericoloso, stanno nascendo nuove esigenze tra gli automobilisti, come quella di disinfettare le mani quando si è in viaggio o fuori casa.

Per far fronte a questi nuovi bisogni anche gli accessori auto si stanno reinventando e adattando a questo nuovo tempo di pandemia, ed ecco nascere ad esempio il primo dispenser di gel igienizzante per mani, specifico per auto.

Si chiama CARhandGEL e si tratta di un accessorio ormai indispensabile per le auto, in modo da assicurare la perfetta igiene delle mani anche quando si viaggia e non si ha la possibilità di lavarsi spesso.

Con design e manifattura “Made in Italy”, questo nuovo accessorio è studiato per essere compatibile con tutte le auto sul mercato, poiché va inserito all’ interno del portabicchieri di cui oggi tutti i modelli di automobili sono dotati.

La salute prima di tutto

Semplici gesti come indossare la mascherina o disinfettare le nostre mani oggi sono questione di vita o di morte, perché servono a prevenire un eventuale contagio. Da qui l’esigenza di avere in auto un apposito dispenser, che può aiutare a disinfettarci nel miglior modo possibile.