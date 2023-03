Italiani nel mondo, Comites Portogallo lancia un questionario: “Conoscere gli italiani in Portogallo”

“Il lavoro del COMITES deve essere basato sulle necessità e i bisogni dei cittadini: per questo motivo abbiamo preparato un questionario per capire le opinioni e le problematiche più comuni con cui i nostri concittadini – studenti, lavoratori, imprenditori, pensionati e le loro famiglie – si confrontano in occasione del loro trasferimento in Portogallo e durante la loro permanenza in tale Paese”. E’ quanto si legge in una nota del Comites Portogallo.

“Dopo mesi di intenso lavoro, siamo orgogliosi di condividere con voi il nostro sondaggio CONOSCERE GLI ITALIANI IN PORTOGALLO, disponibile a questo link. Il Questionario richiede circa 5 minuti per essere compilato e ci sarà di grande aiuto per il nostro lavoro dei prossimi anni di mandato”.

“Il COMITES – prosegue il comunicato – si pone come obiettivo di raggiungere con questo sondaggio il maggior numero di cittadini residenti in Portogallo. Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti voi cittadini, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, per condividere il sondaggio con associati, colleghi, amici e conoscenti italiani residenti in Portogallo: quanto più il sondaggio sarà diffuso in maniera capillare, tanto più i risultati finali saranno una fotografia verosimile dei cittadini italiani sul territorio lusitano”, conclude la nota.