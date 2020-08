Italiani nel mondo, CGIE: “Riqualificato il Parco dedicato ai Caduti della tragedia di Marcinelle”

“Versava in un degrado totale. Il ministero dell’Interno, in data 10 agosto, ha informato finalmente dei lavori svolti di sfalcio, potatura e pulizia dell'area”

“Appurato il degrado in cui versava il Parco dedicato ai Caduti della tragedia di Marcinelle – simbolo universale di dignità e sacrificio in cui bruciarono vivi 262 minatori, dei quali 136 italiani – situato nel Municipio V di Roma, in Via Galatea, zona La Rustica, su richiesta del Consigliere Giuseppe Stabile – che ha seguito tutte le fasi di intervento sin dalla sua formazione – il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero si è fatto promotore di sollecitare a vari livelli un intervento risolutore, inoltrando tra l’altro una lettera al Sindaco Raggi in tal senso”. E’ quanto si legge in una nota del CGIE.

“L’immediato interesse della deputata di Forza Italia, Fucsia Nissoli – prosegue il comunicato – ha generato la presentazione di una interrogazione parlamentare che in data 10 agosto ha ricevuto la replica da parte del Ministero degli Interni, informando finalmente dei lavori svolti di sfalcio, potatura e pulizia dell’area”.