Italiani bloccati in Venezuela, Di Martino (Comites Caracas): “Sollecitiamo un intervento del governo per il rientro dei connazionali”

Egregi Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente della Camera Roberto Fico, Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone:

con tutto il Rispetto, sollecitiamo un intervento urgente del Governo, per risolvere il problema che stanno affrontando centinaia di connazionali qui in Venezuela per rientrare in Italia.

Dopo l’ultimo volo organizzato dall’Ambasciata non ne è stato organizzato nessun altro, al contrario di altri Paesi della Comunità Europea come il Portogallo, la Spagna e la Francia. Non è possibile che la nostra Ambasciata riceva dei posti su dei voli organizzati dalle altre Rappresentanze Diplomatiche.

I nostri Connazionali hanno bisogno di rientrare urgentemente per ragioni sanitarie, per ricongiungersi con le proprie famiglie, per lavorare, per curare i beni che posseggono in Italia su cui pagano le tasse.

Ho contattato direttamente la Compagnia Aerea PLUS ULTRA (di origine spagnola) che da mesi effettua voli umanitari per l’Ambasciata spagnola, che sarebbe disposta ad effettuare un volo diretto con l’Italia. In questo momento così particolare per tutto il mondo, abbiamo ascoltato il bellissimo e toccante messaggio del Presidente Mattarella agli Italiani all’ Estero: speriamo ardentemente che alle parole seguano i fatti.

Apprezziamo l’arduo lavoro dell’Ambasciatore Vigo che con il ridottissimo numero di funzionari a sua disposizione ha fatto l’impossibile per cercare di racimolare qualche posto in più: sinceramente dovrebbe ricevere un forte e decisivo aiuto da Voi tutti.

Tengo a precisare che scrivo non per chiedere aiuto per i nostri connazionali residenti qui in Venezuela, che stanno sopportando stoicamente situazioni infernali, sia politiche che socio economiche, ma semplicemente per cercare di aiutare soprattutto quelli residenti in Italia che hanno tutto il diritto di rientrare per le ragioni sopra elencate.

Sicuro di ricevere a breve buone nuove, Vi porgo i miei più cordiali saluti,

Ugo Di Martino

Presidente COM.IT.ES. Caracas

InterComites Venezuela