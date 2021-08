Italiani all’estero, Vignali (Farnesina): “Campagna informativa in vista delle elezioni Comites”

Si avvicinano le elezioni Comites. Si terranno il 3 dicembre, come confermato dal Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. Luigi Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero della Farnesina, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dal Consiglio generale degli italiani all’estero per discutere sulle modalità e sulle procedure previste per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’estero, ha detto: “La Farnesina è costantemente impegnata nel coordinamento della rete diplomatica” in vista delle elezioni dei Comites “attraverso l’invio di istruzioni, monitoraggio e supporto tecnico”.

“Abbiamo avviato con largo anticipo le operazioni propedeutiche alle elezioni” e una campagna informativa “sul ruolo importante dei Comites al fine di farli conoscere al più ampio numero di connazionali possibile, coinvolgendo anche le nuove generazioni”.

Il voto si svolge per corrispondenza, ma a differenza delle elezioni politiche e dei referendum, il plico elettorale viene spedito solo agli elettori che abbiano presentato richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale entro il 3 novembre.

Vignali annuncia che i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire possono iscriversi nell’elenco elettorale anche attraverso il portale dei servizi consolari Fast It e ricorda il ruolo della Cabina di regia in merito, che si è riunita già tre volte quest’anno (febbraio, aprile e giugno 2021).

L’obiettivo della campagna informativa è “coinvolgere il più possibile” tutti gli attori chiamati in causa: “Le sedi hanno iniziato a informare tramite i propri siti e i social sull’importanza di un’ampia partecipazione”. In programma anche l’invio di roll up che ricordano l’appuntamento elettorale in più lingue.