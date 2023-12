Il Comitato degli Italiani all’Estero del Perù (Com.It.Es.) ha annunciato che il prossimo 16 dicembre si terrà il quarto Congresso dei Giovani Italiani presso l’Hotel Crowne Plaza di Miraflores, Lima.

Questo evento è dedicato a tutti gli italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani all’Estero del Perù sotto i 35 anni.

L’obiettivo primario è unire i giovani italiani e italo-peruviani tra i 18 e i 35 anni per sviluppare iniziative comuni e consolidare il senso di appartenenza alla nostra comunità, come indicato dagli organizzatori in un comunicato.

Coloro che parteciperanno dalle zone più remote del paese potranno richiedere un rimborso delle spese di viaggio al Com.It.Es. di Lima. La sessione introduttiva sarà animata dagli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in Perù, Massimiliano Mazzanti, del presidente del Com.It.Es., Antonio Simeone, e del segretario dell’Ambasciata, Paolo Tonini.

Il programma dell’evento comprende importanti conferenze dedicate a Dante e alla Divina Commedia, a cura del Professore Jorge Wiesse, una presentazione sul patrimonio culturale italiano riconosciuto dall’Unesco, tenuta dal Professore William Zanatta e una conferenza sull’influenza dello sport italiano in Perù.

L’evento prevede anche momenti dedicati alla socializzazione e allo scambio tra i partecipanti.

Alla chiusura della giornata, gli assistenti avranno la possibilità di partecipare a un sorteggio di premi significativi, tra cui una borsa di studio completa offerta dall’Istituto Italiano di Cultura di Lima, una selezione di prodotti italiani dell’azienda locale Veronese e libri in lingua italiana forniti dalla libreria ItaLibros.