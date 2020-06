Italiani all’estero, Sottosegretario Merlo a San Marino: incontri con Comites, associazioni italiane, autorità sammarinesi [FOTO e VIDEO]

Dopo la colazione di lavoro in Residenza, offerta dall’Ambasciatore Cerboni, la partecipazione alla riunione programmata con l’On. Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Nel corso dell’incontro alla Segreteria al Lavoro, il Sottosegretario Merlo ha definito la propria visita sul Titano, preceduta da colloqui con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, una iniziativa politica tesa a rafforzare le relazioni tra i due Paesi.

L’obiettivo, ha chiarito, è individuare le questioni bilaterali che è possibile iniziare a risolvere. A partire dal “caso targhe”, che sull’economia sammarinese – ha ricordato Teodoro Lonfernini – continua ad avere un forte impatto. Novità importanti a questo proposito – ha anticipato il Sottosegretario italiano agli Esteri – potrebbero giungere dalla prossima “variazione del decreto sicurezza”.

Quella di Merlo a San Marino è stata la prima visita di rappresentanti istituzionali dall’inizio dell’emergenza; Lonfernini, del resto, ha sottolineato come – specialmente in questo periodo – si avverta l’esigenza di dialogare su tanti temi che riguardano il Titano e l’Italia, in particolare i territori limitrofi.

In serata, al pranzo di commiato offerto dal Segretario di Stato per gli Affari esteri, On. Luca Beccari, erano presenti l’Ambasciatore Cerboni, il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza, il Direttore degli Affari Politici e Diplomatici Min. Plen. Federica Bigi, il Direttore del Cerimoniale, Consigliere d’Ambasciata Silvia Berti.