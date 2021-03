Italiani all’estero, Siragusa (Misto): “Elezioni Comites con voto elettronico?”

“Stando a recenti notizie di stampa, la data fissata per le prossime elezioni di rinnovo dei membri dei Comites sarebbe quella del 3 dicembre 2021. Ci domandiamo quindi se sarà questo l’anno in cui, per la prima volta, le citate elezioni potranno finalmente avvalersi dell’innovativa modalità del voto elettronico”. È quanto afferma in una nota la deputata Elisa Siragusa, eletta nella circoscrizione estero e membro della Commissione Affari esteri alla Camera.

“Ho depositato quindi un’interrogazione per chiedere alla Farnesina se vi siano novità concernenti la sperimentazione del voto digitale: sperimentazione che dovrebbe partire proprio in occasione di queste consultazioni. Ho chiesto inoltre”, prosegue la deputata, “se non sia intenzione del Governo permettere che anche la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali possa avvenire per via telematica. Sarà questa la volta buona? Quello del voto elettronico è un argomento di cui si parla ormai da nove anni”, conclude Siragusa.