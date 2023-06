Italiani all’estero, Silvio Trevisan nominato Coordinatore Eventi Sportivi del MAIE Costa Rica

Silvio Trevisan è un riconosciuto imprenditore che opera nel settore del turismo e dello sport. Con la sua passione per lo sport e la sua vasta esperienza imprenditoriale, sarà un prezioso punto di riferimento per gli eventi sportivi organizzati dal MAIE, creando opportunità di sviluppo e di promozione dell'identità italiana

Silvio Trevisan è il nuovo Coordinatore Eventi Sportivi del MAIE Costa Rica. La nomina è stata proposta da Paola Ceccon, Coordinatrice Nazionale del MAIE CR, con il consenso di Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE.

Silvio Trevisan è un riconosciuto imprenditore con una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste. Dopo aver intrapreso la carriera imprenditoriale oltre i confini italiani, è stato attratto dalle opportunità offerte dal Costa Rica nel settore turistico. Oltre al turismo, Trevisan ha sviluppato altri settori, tra cui il calcio.

Grazie alla sua esperienza come dirigente nel mondo del calcio, è diventato noto e ha instaurato stretti contatti con numerose persone. La sua vasta esperienza nel mondo imprenditoriale lo rende molto conosciuto all’interno della comunità italiana residente in Costa Rica, una situazione che desidera sfruttare al massimo per offrire tutto il supporto e l’assistenza al Movimento nato per gli italiani all’estero.

La nomina di Silvio Trevisan come Coordinatore Eventi Sportivi del MAIE riflette l’impegno del movimento nel selezionare figure di spicco per guidare le sue attività e promuovere gli interessi della comunità italiana all’estero. Con la sua passione per lo sport e la sua vasta esperienza imprenditoriale, Trevisan sarà un prezioso punto di riferimento per gli eventi sportivi organizzati dal MAIE, creando opportunità di sviluppo e di promozione dell’identità italiana.

“Il MAIE – si legge in una nota del MAIE Costa Rica – si congratula con Silvio Trevisan per la sua nomina e si impegna a fornirgli il pieno supporto per il successo delle sue attività come Coordinatore Eventi Sportivi. Con la sua competenza, determinazione e dedizione, siamo certi che contribuirà in modo significativo alla crescita e al benessere della comunità italiana residente in Costa Rica”.