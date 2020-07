Italiani all’estero, Schirò (Pd): “Arriva il bonus per i frontalieri disoccupati”

“Credo sia utile ricordare che nel mese di agosto arriverà un bonus di sostegno per i frontalieri residenti in Italia i quali hanno involontariamente interrotto un rapporto di lavoro fuori dai confini nazionali. Lo stabilisce l’articolo 103-bis del Decreto Rilancio nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2020”. Lo dichiara in una nota l’On. Angela Schirò, deputata Pd eletta nella ripartizione estera Europa.

“Il bonus – spiega Schirò – nasce dalla necessità di sopperire, per alcuni lavoratori, all’impossibilità di accedere a Naspi, DisColl e in linea generale agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo numero 22 del 2015, e tutte le misure di sostegno introdotte dal Decreto Cura Italia per far fronte all’emergenza coronavirus.

L’articolo 103-bis del Decreto Rilancio intitolato “Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri” stabilisce di autorizzare la spesa di 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, e che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o comunque limitrofi ai confini nazionali (lavoratori definiti frontalieri dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, dall’accordo bilaterale tra Unione Europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone o che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali).

I frontalieri beneficiari devono essere stati lavoratori subordinati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché titolari di partita IVA, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 21 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di cui sopra”.

“Si tratta – prosegue la deputata Pd avviandosi alla conclusione – di un sostegno pari a 6 milioni di euro che sarà erogato con i criteri stabiliti da un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato a breve. Non è chiaro ancora chiaro l’importo del bonus e ovviamente quanti saranno i beneficiari. Lo sapremo presto quando verrà emanato l’apposito Decreto attuativo entro il 18 agosto”.