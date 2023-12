Sono passate ormai due settimane da quando Roberta Cortesi, bergamasca di 36 anni, ha inviato l’ultimo messaggio via whatsapp alla madre Eliana a Osio Sotto, nel Bergamasco. Poi è scomparsa. Di lei non si è più saputo nulla.

La donna lavorava come cameriera a Malaga, in Spagna. Di lei si sono perse le tracce.

Proprio per questo proseguono le indagini della polizia, in stretto coordinamento con l’ambasciata italiana a Madrid.

La Gazzetta del Sud riferisce che gli investigatori spagnoli non escludono alcuna pista, mentre la madre e la sorella Alessandra temono che la donna possa essere rimasta vittima di un delitto.

Il titolare del ristorante in cui lavorava aveva ricevuto, 48 ore dopo la scomparsa, una chiamata di una donna che si era spacciata per Roberta e che aveva spiegato di aver perso il cellulare e di non potersi più presentare al lavoro. Per i familiari ed il loro avvocato si sarebbe trattato di un depistaggio.