Italiani all’estero, Porta incontra Letta: forte impegno del Pd per rafforzare la presenza in Sudamerica

Fabio Porta, coordinatore del Partito Democratico in Sudamerica, ha incontrato a Roma il Segretario del partito Enrico Letta.

“Si è trattato di un incontro lungo e soprattutto cordiale – ha dichiarato Porta – tra due persone che hanno condiviso in passato la stessa esperienza associativa nel mondo cattolico e poi il comune impegno politico e parlamentare nelle file del Partito Democratico”.

“Ho riscontrato nel Segretario del Partito Democratico un convinto e sincero interesse nel rilanciare la presenza e il rapporto del PD con il Sudamerica, a partire dal rafforzamento della sua presenza organizzata grazie alla rete dei circoli in tutti i Paesi del continente”.

“Abbiamo ovviamente parlato e approfondito il tema del sistema di rappresentanza delle nostre comunità all’estero, alla luce dell’andamento delle elezioni dei Comites come anche degli ultimi sviluppi della vicenda relativa ai brogli elettorali e all’iter del mio ricorso al Senato”.

“Sono grato al Segretario – conclude la nota del coordinatore del PD in Sudamerica – per la conferma della sua solidarietà personale prima ancora che politica, e sono certo che presto saremo insieme impegnati, con il dipartimento italiani nel mondo e la segreteria esteri del partito, per l’avvio di una grande iniziativa su questi temi che coinvolgerà tutte le forze del centro-sinistra insieme al ricco mondo associativo e sindacale storicamente vicino alle nostre posizioni”.