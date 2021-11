Italiani all’estero, Plenaria CGIE nei giorni 13-14 dicembre 2021

Tra i punti all’ordine del giorno, i risultati delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e le scadenze per il rinnovo dei consiglieri CGIE nei paesi di residenza

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha convocato la 44.ma Assemblea Plenaria, che si svolgerà a Roma in forma ibrida nei giorni 13-14 dicembre 2021.

I lavori si svolgeranno in presenza nell’Auditorium e nelle sale attigue della struttura “TH Roma Carpegna Palace-Domus Marie” in via Aurelia 481, potranno essere seguiti a distanza in streaming sulle pagine Facebook e YouTube del Consiglio Generale degli Italiani all’estero.

Assieme ai consiglieri del CGIE vi prenderanno parte: il sottosegretario con delega per gli italiani all’estero, Onorevole Benedetto Della Vedova, i parlamentari eletti nella circoscrizione estero, i direttori generali della Farnesina e di altri ministeri, rappresentanti del mondo associativo, della stampa, delle organizzazioni sindacali.

Il programma dei lavori per i soli due giorni della 44.ma Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero prevede:

Lunedì mattina 13 dicembre 2021

Ore 9.00 Incontro di tutte le Consigliere e i Consiglieri del CGIE nel salone dell’auditorium per un saluto e per l’orientamento sul programma

dei lavori da svolgere.

Ore 10.00 Riunioni delle sette Commissioni tematiche del CGIE.

Ore 13.00 Chiusura delle riunioni.

Lunedì pomeriggio 13 dicembre 2021

Ore 14.30 Riunioni della Commissioni Continentali e della Commissione di nomina governativa.

Ore 18.30 Chiusura delle riunioni.

Martedì mattina 14 dicembre 2021

Ore 9.30 Relazione di governo,

Ore 13.00 Relazione del Consiglio Generale degli Italiani all’estero, Interventi dei quattro Vicesegretari del CGIE, Interventi dei presidenti delle Commissioni tematiche. Dibattito aperto ai consiglieri, ai parlamentari e agli invitati.

Martedì pomeriggio 14 dicembre 2021

Ore 14.30 Celebrazioni del Trentennale dell’insediamento del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. “Passato, presente e futuro dell’emigrazione italiana nel mondo”. Dieci testimonianze di Consiglieri del CGIE impegnati nelle passate consiliature. Interventi dei Consiglieri del CGIE e degli ospiti.

Ore 16.00 Videoclip “Storie in movimento” trasmesse dai RAI 3 in 10 puntate. Presentazione della regista Alessandra Rossi. Dibattito

Ore 16.15 Presentazione dei progetti realizzati o in itinere promossi dal CGIE e dalle commissioni interne.

Ore 17.00 Presentazione e approvazione della “Carta di Roma degli italiani all’estero”.

Ore 18.30 Chiusura dei lavori.

Argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Plenaria:

Trentennale dall’insediamento del CGIE: passato, presente e futuro della rappresentanza degli italiani all’estero: ripensare la natura, i ruoli, le funzioni dei Comites e del CGIE, riformare la legge elettorale per la circoscrizione estero per l’esclusiva rappresentanza dei cittadini AIRE;

Ripensare l’organizzazione amministrativa, fiscale, sociale, culturale, formativa e commerciale delle Comunità italiane all’estero definendone la sussidiarietà e l’integrazione nel sistema paese.

Diffusione della pandemia SARS-2: provvedimenti governativi e coinvolgimento delle associazioni e degli Enti italiani all’estero nella realizzazione delle future politiche formative, sanitarie, sociali e d’impiego anche a distanza degli italiani all’estero;

Risultati delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e scadenze per il rinnovo dei consiglieri CGIE nei paesi di residenza. Adeguamento normativo del numero dei Consiglieri CGIE da eleggere in seguito all’aumento dei consistenti espatri degli ultimi anni. Data della convocazione a Roma dei futuri consiglieri CGIE;

IV Assemblea Plenaria della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE. Prospettive politiche per il mondo degli italiani all’estero;

Dalla legge 3 marzo 1971, n° 153 passando alla legge 13 luglio 2015 fino al DL 13 aprile 2017 n° 64 e la nuova circolare applicativa 3/2020. A 50 anni di distanza dall’ insegnamento e dalla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Obiettivi e futuro per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

Previsione di bilancio nel Documento di Economia e Finanze per l’anno 2022 con proiezione triennale a sostegno delle politiche per gli italiani nel mondo. Fiscalità per gli italiani all’estero: Imu, Tari, Tasi bonus del 110% e ulteriori benefit al vaglio del Governo e del Parlamento;

Coinvolgimento degli italiani all’estero nei 6 piani del PNRR programmati fino al 2026 e in parte già avviati dal Governo italiano;

Futuro dell’informazione e della comunicazione dello Stato italiano per gli italiani all’estero;

Semplificazione e digitalizzazione dei servizi pubblici per gli italiani all’estero sui quali è impegnata la pubblica amministrazione itaiana. Stipula della convenzione sui servizi tra Istituti di patronato e MAECI.

I giovani italiani nel mondo, sono persi al loro destino o sono ancora recuperabili per essere coinvolti nel sistema Italia?

Carta di Roma per gli italiani all’estero.

Nei giorni successivi, dal 15 al 17 dicembre 2021, sempre in forma ibrida si terrà la IV Assemblea Plenaria della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE. La sede nella quale si svolgerà questo evento è: il Centro Convegni Angelicum, Largo Angelicum 1, Roma.