“Continua a crescere e a rafforzarsi il MAIE negli Stati Uniti d’America. “Come Movimento Associativo vogliamo essere un punto di riferimento per tutti gli italiani residenti negli USA, ma anche per tutti quei connazionali che giungono dall’Italia con l’intenzione di trasferirsi in America. Anche a loro garantiamo supporto e assistenza quando necessario”, dichiara il vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi.

“Il recente incontro tra Alessio Orlando, Coordinatore MAIE a Miami, e il Console Generale d’Italia a Miami, Michele Mistò, è solo un esempio di come abbiamo voluto impostare il lavoro: massima collaborazione con le istituzioni diplomatico-consolari italiane, ma nel solo e unico interesse della comunità italiana”, evidenzia Odoguardi.

“Riceviamo tanti risconti positivi da parte degli italiani del Nord America, donne e uomini – spesso giovani – che ci contattano esprimendo la volontà di unirsi al MAIE per contribuire a difendere i diritti dei connazionali di tutto il mondo, ma soprattutto per tenere alta negli USA la bandiera dell’italianità, della cultura tricolore, delle nostre tradizioni. Questo ci motiva ancora di più ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo, convinti come siamo che il Movimento Associativo Italiani all’Estero – con la sua indipendenza e la sua autonomia – sia davvero l’unica forza politica in grado di garantire a noi italiani nel mondo il giusto rispetto e la giusta attenzione da parte di Roma”.

“Non ci fermiamo: l’obiettivo dichiarato – evidenzia in conclusione il vicepresidente Odoguardi – è quello di avere coordinamenti MAIE forti e organizzati in tutte le circoscrizioni consolari del Nord America, quindi in tutti gli USA e in Canada”.