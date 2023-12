Le elezioni che ci saranno il prossimo anno negli Stati Uniti d’America saranno veramente incerte; i repubblicani sembrano orientati a candidare l’ex-presidente Donald Trump, il quale è sempre più vicino ad una nomination, salvo sorprese.

Il suo sfidante interno, il governatore della Florida Ron Desantis, non sembra poter competere con lui.

Tutti noi sappiamo delle vicende giudiziarie nelle quali il tycoon è coinvolto.

Per i democratici, la candidatura per un secondo mandato dell’attuale presidente Joe Biden sembra in bilico. Infatti, girano voci riguardo al suo stato di salute, il quale non sarebbe ottimale, e al rischio di impeachment per alcuni affari che suo figlio Hunter avrebbe fatto con società cinesi che gli avrebbero dato dei soldi. Biden sarebbe stato al corrente di ciò e da ciò avrebbe anche beneficiato. Una cosa del genere, se trovasse conferma, sarebbe molto grave.

Ricordo che la Camera dei Rappresentanti, la quale voterà l’impeachment entro la prossima settimana, è a maggioranza repubblicana e trumpiana. In caso di impeachment, Biden non potrebbe ricandidarsi. Dunque, chi si potrebbe candidare al posto dell’attuale inquilino della Casa Bianca?

Le primarie potrebbero dare un responso, ma il candidato potrebbe essere di sinistra estrema, la quale pesa sempre di più nel Partito Democratico.

Queste elezioni potrebbero essere un rompicapo. Trump potrebbe non avere l’appoggio di tutto il Grand Old Party, visto che la fronda della famiglia Bush, di Arnold Schwarzenegger e soci sarebbe disposta a votare il candidato democratico, pur di non vedere il tycoon alla Casa Bianca.

Dall’altra parte, nel Partito Democratico, se non si ricandidasse Biden e se al suo posto ci fosse un candidato di sinistra estrema, una parte dell’elettorato democratico moderato potrebbe non votarlo. Le elezioni presidenziali americane del 2024 potrebbero essere vinte da uno dei due candidati anche per una manciata di voti, salvo sorprese.