Dopo il congresso del MAIE Messico – svoltosi a Città del Messico con grande successo -, come annunciato dal vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi, il Movimento Associativo Italiani all’Estero guarda al Nord America.

“In stretto contatto con i coordinatori MAIE presenti negli Stati Uniti e in Canada, siamo già al lavoro per organizzare le prossime missioni in terra americana e canadese”, conferma Odoguardi.

“L’obiettivo è quello di preparare incontri con la comunità italiana di città importanti – a livello di residenti AIRE – come Miami e New York, senza dimenticare Los Angeles e Boston. In Canada valutiamo la possibilità di fare tappa in tutte e quattro le circoscrizioni consolari, quindi Ottawa Toronto Vancouver e Montreal”.

“Sappiamo bene che è in America Settentrionale che si concentra il maggior numero di italiani residenti in questa ripartizione, è per questo che sentiamo forte la responsabilità di ascoltare la loro voce e offrire ai nostri compatrioti soluzioni alle loro principali necessità”.

“Nelle prossime settimane ci saranno senz’altro novità, che annunceremo attraverso i nostri canali. Nel frattempo vi invito tutti a seguire le pagine Facebook del MAIE e a seguirmi su Instagram @vincenzo_odoguardi. Siamo al servizio degli italiani nel mondo, impegnati a lavorare a testa bassa, anche in questo 2024, nell’interesse dei connazionali e del Sistema Italia in America”, conclude il vicepresidente Odoguardi.