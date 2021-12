Italiani all’estero, morto il Sen. Turano: il cordoglio di Fucsia Nissoli (FI)

L’azzurra: “Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di un uomo buono e sempre dedito al lavoro nella sua attività professionale come in Senato”

“Ci ha lasciato il Sen. Renato Turano che aveva ricoperto l’incarico di Senatore eletto all’estero, in Nord e Centro America, nella XV e XVII Legislatura. Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di un uomo buono e sempre dedito al lavoro nella sua attività professionale come in Senato. Turano ha onorato l’Italia e lo dico da deputata eletta in un altro partito, perché ritengo che bisogna riconoscere il bene che ognuno esprime oltre le appartenenze politiche. L’Italia perde un grande italiano d’America, grazie Renato per il Tuo operato!”. Lo ha dichiarato l’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.