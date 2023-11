Luciano Vecchi è stato riconfermato responsabile del Pd nel mondo: “Ringrazio Elly Schlein per la fiducia che ha riposto in me, nominandomi responsabile per gli italiani nel mondo del Partito Democratico” ha scritto Vecchi sui social.

“Le nostre Comunità nei cinque Continenti – evidenzia – sono una straordinaria ricchezza per il nostro Paese, ma vengono spesso ignorate o considerate come un fastidio dalle istituzioni e da parte della politica italiana”.

“La Rete del Pd nel Mondo – rimarca Vecchi – con oltre cento circoli e migliaia di militanti è la più grande comunità politica italiana all’estero. È parte essenziale del Partito Democratico: 75 componenti dell’Assemblea Nazionale del PD sono persone che vivono, studiano e lavorano fuori dai confini italiani. Ma è soprattutto parte essenziale delle Comunità italiane in decine di Paesi. “Vecchie” e “nuove” generazioni che si battono per i propri diritti, per la dignità, per il futuro proprio e per lo sviluppo dell’Italia”.

“È quindi per me un onore mettere a disposizione il mio impegno a sostegno delle battaglie degli oltre 6 milioni di italiani nel mondo”, conclude Luciano Vecchi.