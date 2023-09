Si terrà sabato 30 settembre a Bruxelles, Belgio, il Congresso MAIE Europa. All’appuntamento, importantissimo per il futuro del Movimento, parteciperanno il presidente del MAIE Ricardo Merlo – che aprirà i lavori -, il vicepresidente Vincenzo Odoguardi, il Sen. Mario Borghese, l’On. Franco Tirelli, l’On. Antonio Tasso e il Coordinatore europeo Massimo Romagnoli.

A Bruxelles per l’occasione giungeranno oltre duecento invitati, tutti rappresentanti del tessuto sociale italiano dei rispettivi Paesi di appartenenza: ci saranno quindi presidenti di importanti Comites europei targati MAIE, consiglieri MAIE eletti nei vari Comitati, rappresentanti di associazioni italiane vicine al Movimento, poi rappresentanti di patronati e di Camere di commercio.

PARTECIPANTI DA TUTTA EUROPA

Solo a titolo di esempio, da Barcellona arriverà Roberta Martin, coordinatrice MAIE Spagna e presidente del Comites di Barcellona; dal Regno Unito Linda Allevi, coordinatrice MAIE Londra. Coordinatori MAIE da tutta Europa: Luigi Ferretti, presidente Comites di Mons; Gerardo Tanga, vicepresidente del Comites di Francoforte; Paolo Piazza, membro del Comitato di presidenza del Comites di Genk, e Lillo Piazza, consigliere dello stesso Comitato.

Ancora: Mario La Ferrara, membro del comitato esecutivo del comites di Mons. Fortunato Pollina, Comites Liegi. Tutti gli esponenti MAIE del Comites di Bruxelles, Giuseppe Volpe, Maurizio Boccia, Daniele Meo, Carlo Suma. Dalla Svizzera Riccardo De Filippo, Bellinzona, e poi un importante imprenditore, Alberto Orsini.

Dalla Grecia Leonardo Curatolo, dalla Francia Giuseppe Quartieri e Adriano Visconti. Natalia Tarasova da Montecarlo, mentre dall’Albania arriverà il presidente dei pensionati italiani in Europa, Carmine Ianpietro. Ana Marin giungerà dalla Romania e Quedrim Gerlica dal Kosovo.

Ci saranno anche, tra i tanti, Francesco Zingales, coordinatore MAIE Ungheria; Francesco Guelli, coordinatore MAIE Monaco di Baviera. Luciano Zaami, coordinatore MAIE Svezia. Dall’Olanda Paco Podunajec e Gianluca Petruzzi. Dall’Austria Lidia Campanale, presidente di Commissione nel CGIE. Alessandra Klots, coordinatrice Stoccarda. Dal Portogallo Vincenzo Bertoli, Marco Liotta dalla Bulgaria.

E poi Calogero Virzi Kolonia, Rocco Capobianco Essen, Adriano Visconti da Londra, Christian Recchia da Manchester, Lillo Molli da Grenoble, Caterina Mela del Comites Saarbrucken, l’imprenditore Franck Caracuta, l’imprenditore Sergio Pellerey, Vincenzo Costigliola da Bruxelles così come Luciano Mazzeo, Michele Ottati delle Acli Belgio e Nicoletta Albano da Francoforte, Johnatan Gauci Maistre da Malta.

MASSIMO ROMAGNOLI: “L’OBIETTIVO E’ MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO”

“Si riparte dal cuore dell’Europa, Bruxelles, per poi organizzare eventi e incontri con i connazionali in tutte le circoscrizioni consolari del Vecchio Continente”, dichiara il vicecoordinatore Europa On. Massimo Romagnoli, in prima linea nell’organizzazione del Congresso di sabato. “Insieme alle donne e agli uomini che da sempre mi sono vicini, e con la rete del MAIE Europa che col tempo è andata crescendo, ci prepariamo a diventare il primo punto di riferimento culturale e politico per tutti gli italiani residenti in Europa. Attraverso la presenza del MAIE nel Parlamento italiano e negli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero – penso ai Comites e soprattutto al CGIE, che vede il MAIE sedere tra i posti di comando – sapremo dare risposte concrete alle nostre comunità. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri connazionali: continueremo a lavorare ogni giorno per questo”, conclude Romagnoli.