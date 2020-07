ITALIANI ALL’ESTERO | Giuseppe Visca: “Vi spiego perché sostenere il MAIE”

Già Senatore della Repubblica Italiana: “Cari concittadini, dobbiamo - per garantirci una leale rappresentanza - aumentare la presenza de MAIE in Parlamento con il consenso elettorale e convincerci che per noi cittadini all’estero è l’unica forza politica che veramente è nata per operare nell’interesse della nostra collettività”

Perché sostenere il MAIE? Perché per gli italiani nel mondo il Movimento Associativo Italiani all’Estero è l’unica alternativa? È da questo quesito che si sviluppa un pensiero politico che mette in evidenza l’utilità di difendere gli interessi degli italiani nel mondo.

Viviamo in un periodo storico decisamente critico, dove le forze politiche non sono più portatrici di valori, sviluppano le loro azioni prevalentemente su ambizioni personali, con la finalità del mantenimento del potere fine a se stesso.

È indiscutibile che in questo momento di profonda crisi nel quale si acutizzano tutte le problematiche che una società complessa come la nostra deve affrontare, la nostra classe dirigente non prende atto di una situazione sociale, politica, morale, che determina un decadimento istituzionale, che forse mai si era verificato nella storia nostro Paese.

Manca il lavoro, la disoccupazione aumenta, la piccola e media impresa è in crisi così come l’artigianato e il commercio in generale; non si assumono progetti di rilancio per piani di investimento e delle infrastrutture con la riapertura dei cantieri. Non dimentichiamoci poi del disfacimento del nostro sistema educativo e sanitario, l’immigrazione incontrollata, ecc.

Questa purtroppo è la situazione in cui versa l’Italia, dilaniata da crisi, guerre politiche, che mirano più al mantenimento del potere che a dare soluzioni in favore della collettività.

In un coacervo di problematiche locali, esiste un’altra Italia fuori dai confini nazionali, in cui i nostri valori sono profondamente sentiti: mi riferisco agli italiani residenti fuori dallo Stivale che sono per loro scelta emigrati in altri Paesi.