Italiani all’estero, Giacobbe (Pd): “Tenere vivo l’interesse per le comunità dei siciliani nel mondo”

Francesco Giacobbe, senatore Pd eletto all’estero, nella giornata del 15 maggio ha partecipato alla seconda edizione della Giornata del siciliano nel mondo.

“Bisogna tenere vivo l’interesse per le comunità dei siciliani nel mondo attraverso l’impegno concreto di tutti, ma soprattutto da parte delle Istituzioni regionali per far sì che le nostre tradizioni e radici possano essere trasmesse alle nuove generazioni” ha sottolineato il senatore durante il suo intervento. “Occorre valorizzare il grande potenziale che viene dalle comunità dei nostri corregionali nel mondo che da sempre sono impegnate e hanno contribuito all’affermazione del Made in italy” ha continuato.

Il senatore ha poi voluto sottolineare come l’impegno da parte di tutti debba rivolgersi “alle nuove generazioni perfettamente integrate nei Paesi che li ospitano in quanto parte dei processi decisionali di questi Paesi e nello stesso tempo ancora legati alle loro origini e ai luoghi di provenienza dei loro avi. Loro possono essere la chiave sia per lo sviluppo all’estero della Regione sia nel favorire gli investimenti di ritorno, in attività produttive e servizi in Sicilia, specie nei settori che non è possibile delocalizzare quali il turismo, la valorizzazione della cultura, la produzione di energia”.

A chiusura del suo intervento il senatore ha tracciato una direttrice sulla quale muoversi, perchè occorre investire nelle comunità siciliane nel mondo, nella Consulta, associazioni regionali, Università e centri di ricerca; obiettivo far conoscere la Sicilia e le sue potenzialità per investimenti e turismo, avviare una grande campagna di attività di turismo di ritorno, turismo delle origini, che promuovano anche i borghi ed i centri che possano potenzialmente essere sviluppati. “Se l’impegno delle Istituzioni e di noi tutti è rivolto al futuro allora dobbiamo concretamente realizzare progetti veri che valorizzino la nostra Regione perchè la Sicilia è una terra di grandi opportunità e di sviluppo”.