Italiani all’estero, Francesca Alderisi (Fi) oggi ospite su Rai Italia a L’Italia con voi

La senatrice Francesca Alderisi (FI), eletta in Nord e Centro America, oggi sarà ospite in studio de “L’Italia con voi”, il programma di Rai Italia per gli italiani nel mondo condotto da Monica Marangoni.

Al centro dell’intervista un bilancio dell’attività parlamentare della Sen. Alderisi durante l’emergenza Covid-19 e gli argomenti che più da vicino interessano i nostri connazionali nel mondo, in particolare i temi dell’Imu e del turismo di ritorno.

A questo proposito l’eletta all’estero ha ribadito quanto sia fondamentale incentivare il ritorno nella terra delle origini di chi vive oltreconfine, ricordando la sua recente proposta di estendere il «bonus vacanze» anche agli iscritti all’Aire per contribuire a sostenere un settore, quello turistico, duramente colpito dalla crisi sanitaria.

La senatrice ha poi riaffermato come sia iniquo chiedere ai cittadini che risiedono all’estero il pagamento dell’Imu sulla prima e unica casa in Italia, l’abitazione che favorisce il ritorno in Patria dei nostri connazionali e, dunque, concorre ad alimentare l’economia della Penisola.

E’ stata questa l’occasione anche per sottolineare il grande sforzo della rete diplomatico-consolare italiana nell’emergenza coronavirus e parlare altresì dell’intenso lavoro di questi mesi nella Commissione Istruzione e Cultura del Senato, dove Alderisi ricopre il ruolo di Segretario, in un momento particolarmente difficile per il mondo della scuola.

«E’ un’emozione che si rinnova ogni volta quella di entrare nelle case di milioni di italiani nel mondo attraverso il prezioso strumento televisivo e costruire, ora più che mai, un ponte con i nostri cari connazionali oltreconfine; si riassapora un po’ di normalità nel tornare negli studi di Saxa Rubra, questa volta di persona e non più virtualmente, e ritrovare molti amici in Rai», ha commentato la senatrice.

L’eletta all’estero ha infine tenuto a complimentarsi con il Direttore di Rai Italia, Marco Giudici, per i recenti traguardi raggiunti. Tra questi lo sbarco su Rai Uno de “L’Italia con voi”, la trasmissione di punta del canale solo per l’estero che dal 4 luglio va in onda sulla rete ammiraglia della Rai tutti i sabati mattina.

Al riguardo, la Sen. Alderisi ha evidenziato l’importanza della cosiddetta informazione di ritorno, occasione per raccontare e far conoscere anche in Patria le storie e i grandi successi raggiunti all’estero dagli italiani nel mondo.