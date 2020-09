Italiani all’estero, Federico Felli nuovo referente della Lega per il Canada

“Leghista della prima ora, segretario della sezione della Lega di Marsicano, profilo integrato alla perfezione in Canada”. Paolo Borchia, europarlamentare e coordinatore federale di Lega nel Mondo, presenta con queste parole il nuovo referente del Carroccio in Canada.

Classe 1976, division manager per una multinazionale americana leader nel settore moda, Felli è iscritto alla Lega dal 2009: “Il Canada ha una comunità Italiana di rilievo, – spiega Felli – sia in termini numerici sia a livello socio-economico. Con umiltà, ci metteremo a disposizione della comunità italiana cercando uno scambio reciproco di idee e proposte per migliorare la qualità del rapporto e servizi tra le istituzioni italiane e i connazionali residenti. Il modello Lega, applicato anche su nuovi territori, saprà essere efficiente per la comunità Italiana, realtà in continuo dinamismo”.