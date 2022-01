Italiani all’estero, Fabio Porta Senatore. Vecchi (Pd): “Ha trionfato la legalità”

“Con Fabio Porta nel Parlamento italiano saranno con più forza e autorevolezza promossi e tutelati i diritti, le istanze e le potenzialità degli italiani in America meridionale e in tutto il Mondo"

“Finalmente, dopo quasi quattro anni, la Presidente del Senato ha proclamato Fabio Porta senatore della Repubblica, in sostituzione di Adriano Cario (USEI). E’ un’ottima notizia”. Lo dichiara Luciano Vecchi, responsabile del Partito Democratico per gli Italiani nel Mondo.

“Si attribuisce così il seggio senatoriale per l’America Meridionale a chi lo aveva effettivamente conquistato (il Partito Democratico) e sono stati sanzionati i brogli e il malaffare che avevano pesantemente inquinato il libero voto dei nostri concittadini. Non sempre era accaduto in passato”.

“Un grande ringraziamento – continua l’esponente dem – va al gruppo del PD al Senato che si è battuto per affermare la legalità. Un grazie sincero ai tanti cittadini, agli organi di stampa, alle associazioni che in questi anni hanno costantemente denunciato gli abusi perpetrati da chi, invece di cercare il consenso degli elettori, ha preferito umiliare la partecipazione democratica. Con Fabio Porta nel Parlamento italiano – conclude Vecchi – saranno con più forza e autorevolezza promossi e tutelati i diritti, le istanze e le potenzialità degli italiani in America meridionale e in tutto il Mondo”.