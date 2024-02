La Sen. Francesca La Marca ha depositato un emendamento al Disegno di Legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” che approderà in Aula nelle prossime settimane.

Tale emendamento ha l’obiettivo di istituire un Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini italiani residenti all’estero e dei loro discendenti.

Tale emendamento permetterebbe di includere nelle agevolazioni previste dal Disegno di Legge anche ragazzi italiani che risiedono all’estero ma che intendano avviare una start-up innovativa sul territorio italiano, prevedendo la concessione a fondo perduto di un importo fino ad un massimo di 250.000 euro.

“Ho voluto presentare questo emendamento al DDL per la promozione e lo sviluppo di start-up innovative – ha dichiarato la Senatrice La Marca – perché ritengo che possa essere doppiamente utile, utile ai tanti ragazzi, oriundi italiani nel mondo, a permettere loro di conoscere meglio il Paese d’origine per cui nutrono un grande affetto e dall’altro lato, contribuire, con le loro competenze e creatività maturate all’estero, allo sviluppo economico dell’Italia”.

“Voglio sperare – conclude La Marca – che questa maggioranza riconosca il valore della misura proposta e che voglia approvare l’emendamento nel momento in cui si presenterà in Aula, più per il bene e lo sviluppo economico dell’Italia stessa che degli italiani nel mondo”.