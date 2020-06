Italiani all’estero, Diana Spedicato Responsabile Diritti e Doveri MAIE Centro America

Diana Spedicato, residente da diversi anni in Repubblica Dominicana, molto apprezzata dalla comunità italiana locale, é stata nominata Responsabile Diritti e Doveri del MAIE in Centro America. A nominarla, Flavio Bellinato, Coordinatore MAIE Nord e Centro America.

“La signora Spedicato da anni opera nel campo dei servizi legali in favore di cittadini italiani e si é sempre impegnata nel dare corrette informazioni alla collettività, anche al di fuori dal suo ambito lavorativo. É una persona corretta e sincera. Mette sempre al primo posto la giustizia, sa perfettamente cosa significa scontrarsi con la burocrazia nostrana e non si limita mai alla sola difesa dei diritti dei cittadini italiani, ma porta avanti anche quella che è la promozione dei nostri diritti e dei nostri doveri di italiani nel mondo”, ha dichiarato Bellinato.

“Con Diana ho portato avanti, nel corso degli anni, alcuni progetti al di fuori del contesto politico e so quanto puó dare al movimento ed alla collettività italiana che vive in Centro America. Sono molto contento che abbia deciso di far parte del nostro network e ci metteremo subito al lavoro per portare avanti progetti che possano essere utili agli italiani in Centro America”, ha concluso il coordinatore MAIE Nord e Centro America.

“Sono felice di essere entrata a far parte di un movimento formato da persone che stimo, con le quali condividiamo gli stessi valori, persone che da sempre si impegnano per il bene della collettività attraverso le loro competenze e mettendoci il loro gran cuore. Grazie per l’opportunità, sono pronta a lavorare in questa squadra, col massimo impegno e serietà”, ha dichiarato la neo Responsabile Diritti e Doveri Centro America.