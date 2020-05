Italiani all’estero, cresce il MAIE Messico: nuovi coordinatori a Quintana Roo, Coahuila e Puebla

Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale del MAIE in Messico: “Queste nomine rispondono al nostro desiderio, come MAIE, di fare sempre meglio. Sono convinto che con il loro contributo faremo un ulteriore salto di qualità nel nostro lavoro sul territorio”

Enzo Dozza, Nicola Nicoletti e Arturo Berra sono i nuovi coordinatori di zona rispettivamente degli stati di Quitana Roo, Coahuila e Puebla.

“Enzo, Nicola e Arturo – spiega Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale del MAIE Messico – sono da tempo vicini alla squadra del MAIE Messico, dando il loro sostegno alle iniziative del movimento. Queste nomine rispondono al nostro desiderio, come MAIE, di fare sempre meglio. Sono convinto – conclude Giovanni – che con il loro contributo faremo un ulteriore salto di qualità nel nostro lavoro sul territorio che ospita una comunitá di oltre 20,000 italiani regolarmente iscritti all’AIRE”.

I 3 coordinatori si uniscono ad una nutrita squadra sempre pronta a lavorare per fare in modo che sempre più italiani in Messico si avvicinino al MAIE, l’unica forza politica presente a livello mondiale che mette in primo piano, sempre, gli interessi e i diritti degli italiani nel mondo.

Enrico Dozza (Quintana Roo)

Da oltre 20 anni in Messico, ha occupato con crescente successo ruoli dirigenziali in varie aziende operanti nel settore immobiliare e nel turismo. Ha ricoperto cariche direttive nelle principali associazioni messicane di promozione del turismo come la CANACO-Servitur. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Universitá di Torino.

Nicola Nicoletti (Coahuila)

Insegnante di geografia e giornalista. Ha lavorato in Vaticano e con Il Mattino, Avvenire e altre testate. Scrive di natura, arte e sviluppo sostenibile. Ha un master, presso l’università fondata da Umberto Eco in Comunicazione e Semiologia. Insegnante di lingua e cultura italiana.

Arturo Berra Simoni (Puebla)

Parte della comunitá italiana di Chipilo (Puebla), é socio di MAEMO SA de CV, azienda dedicata a la compravendita di macchinari industriali nel settore del legno e del metallo. Ha fondato l’archivio storico socio-culturale di Chipilo. Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Universitá autonoma di Puebla (BUAP).