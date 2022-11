Italiani all’estero, Comites Santo Domingo a riunione Gruppo parlamentare di amicizia dominico-italiano

Lo scorso giovedì 27 ottobre una delegazione del Com.It.Es. (Comitato Italiani all’Estero) di Santo Domingo ha partecipato ad una nuova riunione con il Gruppo Parlamentare di Amicizia Dominico-Italiano presieduto dall’On. Lily Florentino, presso la Camera dei Deputati della Repubblica Dominicana.

Presenti all’evento anche funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ed il Presidente della Camera di Commercio Dominico-Italiana, Celso Marranzini.

É stato dato seguito a quanto discusso in occasione del primo confronto, che si é tenuto nel mese di maggio di quest’anno.

Per il Comitato, é stata una ulteriore opportunità per presentare richieste e proposte per affrontare il tema della regolarizzazione migratoria, molto sentito dalla collettività, in particolare per quanto riguarda la possibilità di riuscire a regolarizzarsi nel paese senza dover necessariamente far ritorno in Italia.

Durante la riunione, sono stati toccati anche argomenti inerenti le importazioni, il rapporto tra aziende italiane e dominicane, il turismo.

La delegazione del Com.It.Es. presente all’incontro é stata composta dalla Presidente Diana Spedicato, la Vicepresidente Licia Colombo, il Tesoriere Eugenio Neri ed il Consigliere Emiliano Eusebi.