Italiani all’estero, Comites Manchester: urgente riattivare sito web e canali social

La commissione Comunicazione, composta dal Segretario Fanti, Ardito e Cassandra, ha deliberato di riunirsi al più presto per avviare l'iter

Lo scorso 15 febbraio si è tenuta la terza riunione ordinaria del Comites di Manchester, organizzata in remoto sulla piattaforma Zoom e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale Com.It.es Manchester.

Hanno partecipato il presidente Alberto Bertali, il vicepresidente Gianluigi Cassandra, il segretario Gianluca Fanti, il tesoriere Safiqul Islam, i consiglieri Silvana Poloni, Emanuele Bernardini, Abdul Rauf Gondal, Cesare Giulio Ardito, Cristina Tegolo, il revisore dei conti Marco Cantamessa e il console di Manchester Matteo Corradini.

La riunione è iniziata con l’approvazione dei verbali delle precedenti riunioni. È seguito un dibattito sul bilancio consuntivo dell’anno 2021. La riunione è poi proseguita parlando delle commissioni, ed è emersa l’esigenza “non più rimandabile” di riattivare e rinnovare i canali di comunicazione digitale del Comites, quali sito web, pagina Facebook e indirizzo e-mail.

La commissione Comunicazione, composta dal Segretario Fanti, Ardito e Cassandra, ha deliberato di riunirsi al più presto per avviare l’iter. Ardito ha proposto di elaborare in una fase successiva delle linee guida sulla comunicazione così da renderla snella e veloce. Analogamente, si è deciso di attivare anche le altre commissioni (Territorio, Rapporti con il Consolato, Emigrazione, Lingua e Cultura e Brexit) per riunirsi e iniziare ad elaborare proposte di progetti, da sottoporre al MAECI.

Poloni ha proposto di coinvolgere nelle commissioni anche esperti esterni al Comites, per assicurare competenza e rappresentanza sul territorio, proposta accolta dall’approvazione generale. Il Console Corradini ha poi comunicato l’apertura del sito ufficiale del Consolato di Manchester, per esigenze amministrative. Presto, inoltre seguirà l’apertura di un account su Facebook e Twitter.