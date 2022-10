Italiani all’estero, Comites Londra organizza webinar su multilinguismo in famiglia

Tra le maggiori difficoltà che una famiglia di origini italiane, che vive nel Regno Unito, deve affrontare nella vita di tutti i giorni, ci sono sicuramente quelle di come poter agevolare il percorso dei loro giovani figli verso il multilinguismo.

Mentre per alcuni genitori potrebbe essere un’attività naturale miscelare italiano e inglese, e per i rispettivi figli apprendere le lingue come se fosse un gioco, per altri genitori, e altri figli, il multilinguismo può apparire una criticità difficile da risolvere attraverso le conoscenze a propria disposizione.

Per tale motivo che il Comites Londra ha organizzato tre webinar a partecipazione totalmente gratuita, durante i quali altrettanti esperti forniranno interessanti nozioni per agevolare il percorso dei giovani figli nella loro fase di apprendimento di una doppia lingua, aiutando i genitori nella vita di tutti i giorni, cercando di rendere il multilinguismo una pratica il più naturale possibile.

I tre webinar si terranno in lingua italiana, nel fuso orario inglese e sui canali social facebook, youtube e twitter del Comites Londra, e vedranno protagonisti: mercoledì 19 ottobre alle ore 13 Jacopo Torregrossa, professore di Multilinguismo al Ghoete-Universitat Frankfurt am Main; lunedì 14 novembre alle ore 13 Antonella Sorace, professoressa di Linguistica dello Sviluppo all’University of Edinburgh e fondatrice di Bilingualism Matters; lunedì 12 dicembre alle ore 18 Giulia Pepe, ricercatrice in Sociolinguistica all’University of Westminster e docente di lingua italiana. Durante le singole sessioni potranno essere poste delle domande agli esperti.