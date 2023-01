Italiani all’estero, Comites Londra: continuano i webinar dedicati al multilinguismo

Riprende la serie di webinar a partecipazione totalmente gratuita organizzata dal Comites Londra e dedicata al multilinguismo per supportare le famiglie italiane che vivono nel Regno Unito (ma anche in giro per il mondo) alle prese con l’educazione dei propri figli nella fase di apprendimento di una doppia lingua.

Il prossimo webinar, il quarto della serie, si terrà lunedì 27 febbraio dalle ore 18.30 (UK time) e sarà trasmesso in diretta sui profili ufficiali del Comites Londra: Facebook, Twitter e Youtube.

La protagonista sarà la dottoressa Nicole Zocchi, logopedista specializzata in bilinguismo, la quale tratterà del ruolo del logopedista e di quando rivolgersi a questa figura professionale, e ancora come accedere ai servizi dedicati e come si svolge un consulto logopedico.

I webinar del Comites Londra dedicati al multilinguismo e a partecipazione gratuita sono organizzati con il supporto di Carmen Silvestri, dottoranda in Linguistica Applicata alla University of Essex e fondatrice di Ambarabà Community Language School.

I primi tre webinar (attualmente disponibili sul sito del Comites Londra) hanno visto protagonisti Jacopo Torregrossa, professore di Multilinguismo, Goethe-Universitat Frankfurt am Main, Antonella Sorace, professoressa di Linguistica dello Sviluppo presso University of Edinburgh e fondatrice di Bilingualism Matters e Giulia Pepe, ricercatrice in Sociolinguistica alla University of Westminster e docente di lingua italiana.