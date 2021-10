Italiani all’estero, Cile: l’Associazione Ligure celebra il suo 35esimo anniversario

È prevista per mercoledì 13 ottobre, dalle 19 (ora cilena), la videoconferenza su Zoom organizzata con l’appoggio dell’Ambasciata d’Italia e dell’IIC per celebrare il trentacinquesimo anniversario della fondazione dell’Associazione Ligure del Cile e il forte vincolo che lega il sodalizio e la Città – Porto di Valparaiso.

In un post sulla propria pagina Facebook l’Associazione scrive: “Cominciamo a celebrare questa data con questa serata coinvolgendo Valparaiso, luogo dove sono arrivati tutti i Liguri emigrati in Cile, specialmente il fondatore dell’Associazione, Guglielmo Solari”.

Ospite dell’evento sarà un grande studioso di Valparaiso, Baldomero Estrada: con una laurea in Storia alla PUCV e un master in Storia presso l’Università di Pittsburgh, negli Stati Uniti, lo storico ha realizzato ricerche e scritto numerosi articoli e opere “in cui sono protagonisti, tra altri immigranti, gli italiani in generale e i Liguri in particolare”, conclude l’Associazione.