Italiani all’estero, CGIE: “Cordoglio per scomparsa Carlo Ciofi”

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero “con profonda tristezza dà la notizia della scomparsa del nostro caro amico e collega Carlo Ciofi. Carlo – si legge in una nota del Cgie – ha servito in vari ruoli, durante una vita intera, le istituzioni italiane, per oltre 30 anni ha seguito direttamente le vicende delle Comunità degli Italiani all’Estero. La sua saggezza, i suoi consigli e la sua sensibilità verso le nostre storie mancheranno a tutti noi e in particolare agli affetti della sua famiglia e di chi ha avuto l’onore di conoscerlo”.

Il Cgie “è in lutto e si congiunge alle preghiere della famiglia di Carlo e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ricorderemo Carlo con gratitudine, riconoscenza e profondo rispetto del suo insegnamento, che continuerà a illuminare il cammino di chi seguirà le sue orme. Il suo impegno ha spesso contribuito a portare sollievo e sorriso per il raggiungimento di soluzioni giuste e condivise. Ci uniamo al dolore della famiglia di Carlo esprimendole le nostre più sentite condoglianze”, conclude la nota.