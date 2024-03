“Ho letto in una nota stampa del 28 febbraio – esordisce la Senatrice La Marca – che il Ministro degli Esteri nonché Vicepremier, Antonio Tajani, ha incontrato i vertici di Gruppo FS Italiane e Trenitalia per concordare nuove scontistiche sui viaggi in treno per i connazionali residenti all’estero che intendano visitare l’Italia”.

“La notizia non può che far piacere – continua la Senatrice – ma dimostra tutta l’incoerenza di questo Governo.

Le agevolazioni a cui si fa riferimento nel comunicato sono state concordate, ormai quasi due anni fa, tra la sottoscritta e l’allora Ministro del Turismo Garavaglia, poco prima della caduta del Governo Draghi.

Il Ministro Tajani non ha fatto altro che riprendere gli elementi di quell’intesa.

Inoltre – prosegue la Senatrice – queste agevolazioni erano contenute in un emendamento da me presentato alle ultime due manovre di bilancio, quelle del 2023 e 2024, puntualmente bocciato dallo stesso Governo in entrambe le occasioni.

Nonostante l’ex Ministro del Turismo Garavaglia appartenesse ad un altro schieramento politico, riuscimmo a superare le divergenze politiche per il bene dei connazionali all’estero”.

“Peccato però – conclude la Senatrice – che il Ministro Tajani, dopo che il suo Governo ha bocciato per ben due volte il mio emendamento, abbia deciso di procedere senza coinvolgere un singolo Parlamentare eletto all’estero. Auspico per il futuro un maggior coinvolgimento su questioni che riguarderanno i connazionali nel mondo”, conclude La Marca.