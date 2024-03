Chi sono, quanti sono e come vivono i quasi cento milioni di italiani nel Mondo? Qual e’ l’Italia che pensano, immaginano e raccontano a chi italiano non e’? Ma soprattutto, come trasformarli in veri e propri Ambasciatori dell’Italian Style, capitalizzando questo immenso patrimonio di passione ed entusiasmo?

Sono le domande cui cerca di dare una risposta Ida Paradiso nel volume dal titolo ‘La Strategia dell’Ambasciatore – Marketing (efficace) per il Made in Italy all’Estero’, edito da Food Marketing Papers.

Paradiso delinea un nuovo metodo perche’ gli italiani all’Estero diventino ambasciatori delle eccellenze culinarie del nostro Paese.

Il volume si rivolge sia agli operatori di marketing che agli italiani che vivono all’Estero e che abbiano la voglia e la capacita’ di assumersi la responsabilita’ di farsi ambasciatori dell’Italian way of life.

Dalla strategia di marketing per l’Estero coinvolgendo, in modo corretto, le comunita’ italiane nel mondo alle linee guida e agli strumenti operativi concreti, il libro non trascia anche un esperimento di uso dell’IA generativa.

Il volume viene pubblicato proprio in quello che e’ stato proclamato l’anno del turismo delle origini, ossia di quel turismo che richiama gli italiani emigrati e i loro discendenti nel Paese di origine.