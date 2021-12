Italiani all’estero, Alessandro Crocco (Comites NY) a ItaliaChiamaItalia: “Vogliamo essere la voce di chi non ha voce”

“Sento forte la responsabilità’ verso la comunità che mi ha eletto e vorrei con il mio impegno rappresentare tutti i connazionali della mia circoscrizione consolare”. Lo dichiara Alessandro Crocco, presidente del Comites di News York a ItaliaChiamaItalia, che l’ha raggiunto telefonicamente per parlare con lui delle sfide che attendono il nuovo Comites e più in generale della comunità italiana in Usa.

Alessandro, eletto presidente del Comites NY all’unanimità (è la prima volta che accade), vive a New York da ormai 11 anni, “non tanti ma nemmeno pochi”, osserva. “Sicuramente abbastanza per capire e comprendere almeno un po’ questo territorio, che concede tante opportunità ma che allo stesso tempo è anche pieno di insidie per i meno pratici e preparati”.

Crocco è arrivato in America “nel 2011, in una fredda sera della festa di Thanksgiving. Nonostante avessi studiato già in Italia, ho voluto conseguire un Bachelor Degree Americano presso UMN che è stato per me motivo di tanta soddisfazione. Mi sono laureato in Relazioni Internazionali & Business. Sono sposato con AnnaMaria, ho una splendida bimba di 8 anni, Serena”.

Perché hai scelto di candidarti al Comites?

La mia scelta non è stato un fulmine a ciel sereno. Sono da sempre impegnato nella comunità attraverso le forme di associazionismo e volontariato presenti. Sono circondato da diversi gruppi di connazionali che cercano di portare avanti, nonostante le mille difficoltà, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Mi ha sempre appassionato il poter dare un contributo ed essere partecipe di un progetto ad ampio raggio che potesse migliorare la vita nelle nostre comunità e preservarne il futuro culturale. Fondamentalmente la voglia di servire potrebbe essere il riassunto della mia scelta di mettermi in gioco e candidarmi ai Comites.

Ho trovato in Progetto Community un gruppo di persone di buona volontà che nonostante le diverse anime ed idee hanno come motore propulsore la voglia di essere degli strumenti validi nella comunità, mettendosi a disposizione con disponibilità e spirito di sacrificio e mettendo spesso da parte gli egoismi che purtroppo per natura umana ci portiamo dietro. Progetto Community nasce dall’idea di proporsi come una lista giovane, non solo anagraficamente, ma soprattutto nei contenuti del nostro programma. Alcuni di noi hanno lavorato a questa lista per circa due anni e li ringrazio di cuore per avermi reso partecipe di questo gran bel progetto, che come dice il nome stesso è per la comunità. Con un gruppo così non potevo tirarmi indietro.

Come hai vissuto la campagna elettorale e cosa ti lascia tale esperienza?

Questa campagna elettorale e’ stata davvero faticosa per tutti i candidati, ma soprattutto per gli elettori ed aggiungerei per il Consolato, che con risorse limitate ha cercato di promuovere l’affluenza al voto. Purtroppo nonostante gli sforzi – sara’ il periodo con il Covid che bussa di nuovo alle porte, sara’ stato il sistema elettorale via posta alquanto obsoleto e complicato per alcuni – i risultati di affluenza sono stati deludenti e lasciano l’amaro in bocca. Il servizio postale lento durante questo periodo ha inoltre contribuito a rendere il tutto ancora piu’ difficile, smarrendo diversi plichi elettorali. Durante la nostra prima riunione il 16 Dicembre 2021 in Consolato abbiamo gia’ affrontato questo tema con il Console e ci faremo portavoce di una proposta che possa garantire il diritto il voto a chiunque voglia esercitarlo in futuro.