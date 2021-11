Italiani all’estero, al via i lavori del Comitato di Presidenza del CGIE

A 19 mesi di distanza ritorna a riunirsi in presenza il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiano all’Estero. I lavori si svolgeranno straordinariamente nella sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), Villa Lubin, Viale Davide Lubin 2, nei giorni 8-9-10-11 novembre 2021.

Le riunioni si svolgeranno in presenza a Roma e per i consiglieri impossibilitati, a causa delle restrizioni sanitarie conseguenziali alla pandemia, sarà assicurata la partecipazione in videoconferenza.

Ai lavori parteciperanno il sottosegretario per gli Affari Esteri con delega per gli italiani all’estero, Benedetto Della Vedova, i funzionari della Farnesina, i parlamentari eletti nella circoscrizione estero e diversi esperti. Sarà un’occasione unica per fare una retrospettiva degli avvenimenti successi negli ultimi due anni e per programmare le immediate scadenze, programmate da lungo tempo e che finalmente arrivano a consolidarsi.

Il programma dei lavori prevede il seguente ordine del giorno:

Relazione di Governo comprensiva delle attività promosse dal nostro paese negli ultimi 18 mesi e quelle di interesse per gli italiani all’estero che il Governo promuoverà a breve e medio termine. Provvedimenti legislativi correlati attualmente in discussione o calendarizzati nelle Commissioni e nelle aule parlamentari.

Elezioni dei Comitati degli Italiani all’Estero del 3 dicembre 2021.

Programmazione, comunicazione, procedure, voto elettronico. Uso delle risorse finanziarie. Numero delle liste elettorali accettate e ricusate nei diversi paesi. Quali circoscrizioni consolari già sedi di Comites saranno prive di rappresentanza e quali interventi sono previsti per supplire a tale mancanza territoriale?

Date di convocazione delle assemblee paese per il rinnovo dei futuri consiglieri del CGIE e data d’insediamento della futura rappresentanza CGIE.

Preparazione della 45ª Assemblea Plenaria del CGIE in presenza a Roma del 13- 17 dicembre 2021.

Trentennale dall’insediamento del CGIE;

Riunioni delle Commissioni Continentali e tematiche del CGIE;

Assemblea Plenaria della IV Conferenza Permanente Stato-Regione-Province Autonome-CGIE;

Promozione integrata della lingua e della cultura italiane nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli enti promotori/gestori nel mondo.

Stato dei progetti presentati dagli Enti promotori: assegnazioni e accredito dei contributi, valutazioni per definire i progetti. Enti promotori che a causa della nuova normativa hanno rinunciato a offrire servizi scolastici.

Assegnazioni delle cattedre nelle scuole pubbliche, paritarie e nei corsi di lingua e cultura italiana. Cattedre scoperte.

Adeguamenti e rivisitazione normativa della circolare 3/2020.

Previsione di bilancio nel Documento di Economia e Finanza per il 2022 con proiezione triennale per le politiche a favore degli italiani all’estero (Tabella VI) compresi i capitoli 3103, 3105, 3131.

Coinvolgimento delle Comunità italiane all’estero nei piani del PNRR. Settori di intervento, strumenti, progetti, tempi e risorse finanziarie.

La pandemia SARS-2 diffusa in Europa a partire dal febbraio del 2020

Aspetti sanitari e provvedimenti nazionali riflessi sulle comunità italiane all’estero, interventi emergenziali sostenuti dal MAECI nei rapporti tra stati, ricadute sulla rete diplomatico consolare in ambito amministrativo, sociale e nella promozione delle attività culturali e formative.

Rete diplomatico consolare: semplificazione e digitalizzazione dei servizi amministrativi, produttività dei servizi offerti dai Consolati in ogni paese negli ultimi due anni. Il MAECI come supplirà alla carenza di risorse umane nella rete diplomatica all’estero ?

Proposta di aggiornamento della circolare n. 2 del 9 ottobre 2013 sull’associazionismo italiano all’estero.

Incontro con i dirigenti di Rai Italia, proposte di collaborazione nella programmazione del palinsesto.

Tempi previsti per la stipula della convenzione dei servizi di assistenza amministrativa e previdenziale, per gli italiani all’estero, tra il MAECI e gli Istituti di Patronato.

Stipula della convenzione di collaborazione tra il CGIE e il CNEL.

Presidenza italiana del Consiglio d’Europa. I diritti sociali, previdenziali, sanitari e di mobilità per i cittadini stranieri residenti in uno dei 47 paesi che compongono questo organismo.

Brexit/Venezuela/Sud Africa: l’emergenza sanitaria ha inasprito le condizioni di vita dei connazionali residenti nel Regno Unito, in Venezuela e in Sud Africa. Quali interventi da parte del nostro Paese?

Stato dei progetti promossi, in itinere e realizzati dal CGIE negli ultimi due anni.

Bilancio finanziario sul capitolo 3131: consuntivo 2020 e aggiornamento sullo stato della spesa per l’anno 2021.

Varie e eventuali.

Martedì mattina, 9 novembre, le consigliere e i consiglieri componenti il Comitato di Presidenza, parteciperanno alla presentazione del sedicesimo Rapporto degli Italiani nel Mondo per portare un contributo alla nuova ricerca prodotto dalla Fondazione Migrantes.