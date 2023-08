Mercoledì 13 settembre, con inizio alle 19, in collaborazione con l'International Wine and Food Society Capital Branch

L’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” Sezione di Londra, in collaborazione con l’International Wine and Food Society Capital Branch, organizza per mercoledì 13 settembre, con inizio alle 19, una cena pugliese con degustazione di vini selezionati.