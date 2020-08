Italiani a Formentera, Cusin (Comites Barcellona): “Possibili collaborazioni finalizzate a una maggior integrazione”

La Presidenta Alejandra Ferrer, del “Consell Insular de Formentera”, isola delle Baleari che più di tutte parla italiano, destino favorito per molti turisti italiani e municipio che ospita una popolazione domiciliata-residente di approssimativamente 1.500 persone di nazionalità italiana, ha ricevuto Alessio Cusin, Consigliere del Comitato degli Italiani all’estero della circoscrizione consolare di Barcellona (Com.It.Es), organismo che tutela i diritti e gli interessi dei cittadini italiani residenti in questo distretto.

L’obbiettivo della riunione era presentare il Com.It.Es di Barcellona alla massima rappresentante dell’amministrazione locale dell’isola e far conoscere le sue funzioni e attività; in aggiunta, sondare la possibilità di future collaborazioni finalizzate a una maggior integrazione della comunità italiana sull’isola e contribuire in definitiva al buon vivere insieme.

Il consigliere Cusin ha colto l’occasione per dare piena disponibilità alla Presidenta per il raggiungimento degli obiettivi qui sopra elencati e durante la riunione si sono scambiate preziose informazioni in materia di iscrizione all’anagrafe italiana residenti all’estero (AIRE), all’accesso per ottenere il numero d’identificazione fiscale straniero spagnolo (NIE), alla necessità di acquisire la firma elettronica (“certificado digital”) da parte di persone fisiche e giuridiche in modo da semplificare l’accesso alle notifiche inviate dall’amministrazione locale, e la partecipazione degli e delle italiane residenti alle decisioni dell’amministrazione locale attraverso l’associazionismo.