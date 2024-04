Nel migliore stile dell’estate mediterranea, con le loro versioni dei classici pop italiani e l’atteggiamento energico che li ha resi virali sui social network, il quartetto Esteriore Brothers debutterà a Caracas il 28 maggio, presso la Sala Ríos – Reyna del Teatro Teresa Carreño (TTC), in un concerto in formato sinfonico, organizzato dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) per ricordare i 60 anni del Centro Italiano Venezuelano di Caracas, spazio che ha contribuito a mantenere unita questa comunità.

Il gruppo formato dai fratelli siciliani Piero, Mimmo, Gabriele e Amedeo, si esibirà per la prima volta in America Latina con il meglio del loro caratteristico repertorio, che ha catturato l’attenzione di tutta Europa e affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Sul palco saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Venezuela (OSV), sotto la direzione del maestro Joshua Dos Santos. Per questa occasione speciale, il musicista e compositore venezuelano Jesús Milano ha arrangiato venti brani resi popolari dai cantanti italiani.

Ad accogliere gli artisti internazionali, tre delle voci più potenti del Paese: il mezzosoprano Déborah Emperatriz, insieme ai tenori Humberto “Beto” Baralt e Cristo Vassilaco si esibiranno in un emozionante tour musicale dei grandi successi spagnoli degli ultimi decenni, unendo i loro talenti per interpretare gli arrangiamenti inediti realizzati da Martín Figueroa di canzoni emblematiche di artisti come Luis Miguel, Juanes, Shakira, Carlos Vives, Rocío Durcal, Ricardo Montaner, tra molti altri.

Alla squadra di artisti venezuelani si unirà il cantante e compositore Rafa Pino, che dopo cinque anni di assenza torna sul territorio nazionale con la sua proposta unica di “fusion tradizionale”, una delle più solide della folk fusion venezuelana.

L’intero allestimento vedrà l’impiego tecnico e la magia di “Oz Shows Producciones”, oltre alla partecipazione dei Comites di Oriente e Occidente, il Ristorante” La Estancia” in Caracas e di “MakeTicket”.

“Il concerto dei Esteriore Brothers, la gioia italiana nel mondo, è una presentazione che unisce talenti eccezionali di Italia e Venezuela, per celebrare la vita nel linguaggio universale della musica, con due popoli separati dal mare, ma uniti in espressioni culturali che permettono loro di riaffermarsi e crescere insieme”, ha affermato Antonio Iachini, Consigliere Generale degli Italiani all’Estero e coordinatore nazionale del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.