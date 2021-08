ITALIA-USA | Arcobelli (CGIE): “Giù le mani da Colombo”

La statua di Colombo a Philadelphia è salva. La decisione del giudice Paula Patrick è arrivata poche ore fa, affermando che la città di Philadelphia non ha alcuna base legale per rimuovere la Statua di Colombo, che rimarrà in piazza Marconi.

Vincenzo Arcobelli, presidente del CTIM e Consigliere del CGIE, in una nota commenta: “Ottima scelta di strategia da parte del comitato degli amici di Marconi che hanno denunciato la città per la rimozione della statua, così come la proposta proveniente dalla commissione d’arte di trasferire la statua di Colombo in un garage”.

“Adesso – prosegue – dopo questa vittoria grazie all’impegno degli avvocati e degli italoamericani della zona Sud di Philadelphia che non hanno mollato, auspico che le altre comunità prendano spunto e provino una simile strategia per ottenere lo stesso risultato. Personalmente e a nome del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per il raggiungimento dell’obiettivo – conclude Arcobelli -. Giù le mani da Colombo”.