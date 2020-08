ITALIA-SAN MARINO | Viceministra Del Re incontra Segretario per gli Esteri Beccari: collaborazione amichevole

Il primo tema affrontato è quello del mantenimento di una linea di comunicazione e confronto in merito alle misure previste nell’ambito della lotta al covid-19, per una sempre migliore coordinazione tra i due Paesi

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, ha incontrato oggi al Meeting di Rimini la Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana, Emanuela Del Re.

Durante il colloquio, svoltosi in un clima amichevole e cordiale, sono stati affrontati i temi e le priorità che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri pone a fondamento del rapporto con la Farnesina.

Il primo tema affrontato è quello del mantenimento di una linea di comunicazione e confronto in merito alle misure previste nell’ambito della lotta al covid-19, per una sempre migliore coordinazione tra i due Paesi nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica. Altro aspetto inerente alla stessa tematica, sottolineato a colloquio, è la necessità di poter contare sull’Italia in merito agli aiuti finanziari dall’estero a favore della Repubblica di San Marino, la cui economia è stata messa a dura prova dalla pandemia.

È stata inoltre nuovamente discussa la tematica afferente al “caso targhe”, auspicando da entrambe le parti una soluzione a breve termine del problema.

Il Segretario di Stato Beccari ha inoltre convenuto con la Vice Ministra la necessità di rivedere alcuni aspetti degli accordi bilaterali in atto con la vicina Italia, in particolare riguardo all’approvvigionamento energetico e la gestione delle frequenze radiotelevisive.