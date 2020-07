ITALIA-FINLANDIA | Italiani all’estero, Sergio Pagano è il nuovo ambasciatore a Helsinki

Laureato in Giurisprudenza presso l'Universita' di Roma, entra in carriera diplomatica nel 1991. Inizia il suo percorso alla Farnesina all'Istituto Diplomatico

A seguito del gradimento del governo interessato, Sergio Pagano e’ il nuovo ambasciatore d’Italia a Helsinki. Sergio Pagano e’ nato a Rotonda (Potenza) l’8 novembre 1960. E’ quanto riferisce una nota della Farnesina.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Roma, entra in carriera diplomatica nel 1991. Inizia il suo percorso alla Farnesina all’Istituto Diplomatico e svolge il suo primo incarico all’estero dal 1994 al 1997 presso l’Ufficio economico-commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, Romania, per poi assumere l’incarico di Console Aggiunto a Monaco di Baviera, Germania, dal 1997 al 2001.

Rientra a Roma e presta servizio dapprima presso la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente e successivamente presso la Direzione Generale del Personale. E’ quindi nominato Consigliere a Parigi, Francia (2006-2009) e in seguito Primo Consigliere a Vienna, Austria (2009-2013). Torna al Ministero per prestare servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dove arriva a ricoprire la carica di Vice Direttore Generale vicario/Direttore Centrale per le questioni generali e di indirizzo della cooperazione allo sviluppo.

Dal 13 luglio 2020 e’ Ambasciatore d’Italia a Helsinki, Finlandia. Nel 2008 e’ stato nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.