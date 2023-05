ITALIA-COSTA RICA | Sottosegretario Silli al meccanismo di dialogo: “Rafforzare i rapporti”

In conclusione dei lavori, il sottosegretario ha auspicato una partecipazione di alto livello del Costa Rica alla XI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in programma a Roma il prossimo ottobre

Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri, venerdì 5 maggio ha co-presieduto con la vice ministra degli Esteri del Costa Rica, Lydia Maria Peralta Cordero, la seconda sessione del Meccanismo di dialogo politico.

“L’incontro odierno – si legge su Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare e ampliare i gia’ ottimi rapporti con Costa Rica, Paese dalle profonde radici democratiche e accogliente approdo per i nostri investimenti in numerosi settori, a partire dall’economia verde”, ha affermato il Sottosegretario Silli, che ha inoltre valorizzato la candidatura di Roma per EXPO 2030.

Dopo aver esaminato con la vice ministra Peralta le iniziative italiane di “diplomazia giuridica” in materia di contrasto alla criminalita’ organizzata e alla corruzione, sfida globale alla quale i due Paesi contribuiscono attivamente, Silli ha sottolineato la comunanza di vedute sulla necessita’ di gestire al meglio i flussi migratori irregolari, attraverso la ricerca di soluzioni strutturali e durevoli, con interventi volti a prevenire le partenze.

In conclusione dei lavori, il sottosegretario ha auspicato una partecipazione di alto livello del Costa Rica alla XI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in programma a Roma il prossimo ottobre.